Эксперты рассказали, что нужно есть на завтрак для разгона метаболизма и похудения

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Исследования показывают, что люди, которые плотно завтракают, реже имеют лишний вес. Они менее склонны переедать в течение дня и менее подвержены развитию сахарного диабета. В чем же секрет завтрака?Первый прием пиши очень важен для организма — вместе с ним запускаются обменные процессы. Слишком большой перерыв в приемах пищи, если, например, вы ужинаете, а потом пропускаете завтрак и принимаете пищу более чем через 12 часов, повышается риск развития сахарного диабета и метаболических нарушений.Дело в том, что прием пищи неизбежно вызывает повышение уровня сахара в крови с последующим выбросом инсулина. Выброс инсулина происходит и после пробуждения, Одно дело, если вы придерживаетесь диеты, например, добиваетесь кетонового состояния, и совсем другое, когда инсулин регулярно вырабатывается в ожидании завтрака, но пища так и не поступает. Это способствует развитию резистентности. По той же причине не стоит начинать день со сладостей — уровень сахара повысится слишком резко.Хотя завтрак действительно лучшее время для быстрых углеводов — вы успеете потратить энергию в течение дня, но сначала лучше все же съесть белковые или богатые клетчаткой продукты, а уже потом позволить себе полакомиться сладким. Так вы замедлите всасывание глюкозы и скачок сахара не будет столь существенным.Для завтрака лучше всего подходят каши, молочные продукты, блюда из яиц, нежирное мясо, например, куриная грудка или телятина, рыба, морепродукты. Рекомендуется обязательно съедать также порцию свежих овощей или фруктов.Почему важен именно плотный завтрак? Исследования показывают, что люди, которые хорошо завтракают, менее склонны переедать в течение дня и в среднем употребляют меньше калорий, чем те, кто отказывается от завтрака. Если вы хотите сократить калорийность рациона, плотный завтрак поможет в этом — вы получите хороший запас энергии, не будете чувствовать голод и, как следствие, не станете перебиваться перекусами.Если времени готовить завтрак совсем нет, можно придумать быстрые варианты, например, овсянку можно залить йогуртом с вечера и утром вы получите не только вкусное, но и очень полезное блюдо. С вечера можно подготовить салат, чтобы утром осталось только заправить его. Или позавтракать молочными продуктами — они не требуют приготовления.