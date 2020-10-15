Десять лучших продуктов с жиросжигающими свойствами

Их можно есть без вреда для фигуры.Некоторые продукты способствуют похудению.Эксперты перечислили продукты, которые являются натуральными сжигателями жира, пишет Freundin.Перец чили. Капсаицин (также содержится в имбире) стимулирует обмен веществ и ускоряет сжигание жира. Также снижается уровень инсулина и липидов в крови, стимулируется кровообращение.Яйца. Яичный желток богат белками, важными питательными веществами, такими как кальций, фосфор, железо и витамины A, B и E.Сухофрукты. Они низкокалорийны, способствуют пищеварению и богаты магнием. Это лучший вариант для перекуса, считают специалисты.Семена чиа. Они содержат много железа, кальция и омега-3 жирных кислот. Эта комбинация способствует сжиганию жира.Авокадо. Плод богат мононенасыщенными жирными кислотами, а аминокислота L-карнитин способствует сжиганию жира.Лосось. Эта рыба является хорошим источником жира. Он насыщен омега-3 жирными кислотами, а также содержит много белка.Спаржа. Она богата полезными питательными веществами,такими как фосфор и кальций, а также ценными витаминами. Например, витамин B2 превращает глюкозу и жиры в энергию, В1 стимулирует углеводный и энергетический обмен.Ягоды. Клубника, малина и ежевика надолго сохраняют чувство сытости благодаря содержащимся в них веществам.Миндаль. Помимо хороших жиров, миндаль содержит альфа-линолевую кислоту. Это обеспечивает постоянный жировой обмен.Овсянка. Она богата клетчаткой, магнием, железом и витаминами группы В. Овсянка надолго дарит чувство сытости.Ранее диетологи заявили: чтобы, сбрасывая лишний вес, добиться рельефного тела, нужно отказаться от некоторых продуктов.