Названы признаки, указывающие на раннюю менопаузу

О них стоит знать всем женщинам.Ранний климакс — это когда менструация прекращается до того, как вам исполнится 45. Она довольно редка, но случается. Примерно у одной из 100 (1%) женщин менструальный цикл прекращается в возрасте до 40 лет. Итак, почему это случается.«Все женщины рождаются с определенным количеством яйцеклеток. Когда они закончатся, наши яичники перестанут работать, — говорит терапевт и специалист по менопаузе доктор Луиза Ньюман. «Однако у некоторых женщин повышенный риск. Тем, у кого в семье была ранняя менопауза; или перенесли гистерэктомию; или страдаете аутоиммунным заболеванием, таким как диабет, проблемы с щитовидной железой или целиакия».«Симптомы менопаузы включают нехватку энергии, приливы, снижение полового влечения, тревогу, ночную потливость и проблемы со сном, которые также могут быть связаны с другими заболеваниями или факторами образа жизни», — говорит женский врач Дейзи Мэй. Добавьте к этому тот факт, что многие женщины принимают противозачаточные средства, которые останавливают ежемесячное кровотечение, и что менопауза в среднем наступает в возрасте около 51 года, и понятно, почему эти признаки не могут быть немедленно связаны вашим терапевтом с менопаузой.Но, учитывая долгосрочные последствия ошибочного диагноза, включая повышенный риск остеопороза, сердечных заболеваний и депрессии, стоит разобраться, как самому распознать признаки менопаузы.Что такое менопауза?Во-первых, что такое менопауза? Проще говоря, это когда яичники больше не могут вырабатывать гормон эстроген. В течение нескольких лет или десятилетий (перименопауза) они постепенно становятся менее активными и эффективными, пока, в конце концов, не выходят из строя полностью. После этого яйцеклетки больше не будут производиться и менструации больше не будет. Это то, что используется для описания женщин старше 45 лет, переживающих это изменение.Преждевременная менопауза или преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) относятся к женщинам ниже этого возрастного порога. Хотя она повторяет симптомы преждевременной менопаузы, большая разница в том, что яичники, возможно, не полностью отказали — 5-10% женщин с ПНЯ все еще имеют шансы на зачатие.Симптомы менопаузы«Как и при любом другом заболевании, симптомы менопаузы сильно различаются от женщины к женщине», — говорит Ньюсон. «У некоторых женщин признаки менопаузы могут наблюдаться в течение нескольких лет; для других они могут длиться десятилетиями. Чем вы моложе или если вам удалили яичники, тем они тяжелее», — добавляет медик.1. У вас нерегулярные месячныеНерегулярные месячные или если вам кажется, что менструация прекратилась, могут быть признаком ранней менопаузы. Почему? Потому что это означает, что ваши яичники не производят эстроген, как раньше, и ваш гормональный цикл начинает меняться.Если это похоже на вас, обратитесь к терапевту и расскажите ему о своих симптомах. «Если это не контролировать, это может вызвать дефицит эстрогена, что, в свою очередь, может увеличить риск ослабления костей у женщин по мере взросления», — говорит Ширин Ирани, гинеколог-консультант в больнице Spire Parkway.2. У вас сухое влагалищеСухость влагалища — это нехорошо. Тем не менее, это случается часто.Хотя сухость влагалища может быть вызвана множеством причин, таких как химические вещества в бассейне, мыло, антидепрессанты и комбинированные противозачаточные таблетки, это также признак того, что железы внутри влагалища производят меньше естественных выделений — что происходит, когда женщина кормит грудью или переживает раннюю менопаузу, и уровень эстрогена падает.3. Вы потеряли интерес к сексуНизкое половое влечение без видимой причины? У вас нет симптомов стресса и вы даже не чувствуете постоянной усталости?Сексуальное влечение связано с ранней менопаузой из-за, как вы уже догадались, изменения уровня гормонов. Действительно, по данным Калифорнийского университета, чем выше уровень эстрогена, тем резвее вы себя чувствуете.К сожалению, женщины с низким либидо в период менопаузы также чаще испытывают проблемы со сном и ночную потливость.4. У вас приливы и ночная потливостьОдна из наиболее частых причин ночного потоотделения у женщин — колебания уровня эстрогена.«Менопауза связана с приливами, поэтому пациенты нередко сообщают о потоотделении даже во время сна», — говорит доктор Неоми Шах, доцент кафедры легочной медицины и медицины сна в Медицинской школе Икана на горе Синай.Потоотделение во время менопаузы непредсказуемо; поговорите со своим врачом о заместительной гормональной терапии, так как она поможет контролировать температуру.5. У вас нет энергииПару лет назад Североамериканское общество менопаузы обнаружило связь между синдромом хронической усталости (СХУ) и ранней менопаузой.Их результаты показывают, что женщины с синдромом в 12 раз чаще испытывают боль в области таза, на 16% чаще пропускают или прекращают менструации и более чем в два раза чаще используют гормоны для лечения нерегулярных менструаций, симптомов менопаузы или потери костной массы. Возможно, больше всего беспокоит тот факт, что 62% женщин с СХУ, вероятно, испытали раннюю менопаузу в результате гистерэктомии, по сравнению с 33% женщин без СХУ.Нарушенный сон также может быть признаком менопаузы, поэтому, если вы чувствуете очень низкий уровень энергии в результате постоянного плохого сна, примите это как возможное предупреждение.6. Вы чувствуете повышенное беспокойствоРезкие изменения в вашем настроении, например, чувство сильной слабости без ясной причины или сильное чувство беспокойства, которое является новым для вас, также могут быть признаком того, что в вашем организме происходят гормональные изменения, и могут быть связаны с началом раннего климакса.Есть ли другие общие признаки менопаузы?Изменения кожи и волос, такие как высыхание или истончениеБолезненность молочных железМочевые инфекцииДепрессияБесплодиеКак диагностируется ранняя менопауза?«Менопаузу можно определить с помощью анализа крови, чтобы измерить уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и эстрогена», — говорит доктор Мэй. «Однако, поскольку уровень гормонов может сильно колебаться, тест лучше всего проводить в первые пять дней вашего цикла или, если у вас нет менструаций, следует сделать два или три теста с интервалом в шесть недель. Уровень ФСГ 30 МЕ / мл указывает на то, что организм находится в состоянии менопаузы», — добавляет она.