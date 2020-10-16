Ученые открыли многообещающее лечение самой частой формы слепоты

Исследователи из Гентского университета, Бельгия, нашли многообещающее лечение наиболее частой формы слепоты у пожилых людей – возрастной макулодистрофии.Причиной заболевания является накопление гликированных белков, что является нормальным возрастным процессом. Эти белки вызывают локальное воспаление, повреждая сосуды и нейроны. Накопление белков под сетчаткой приводит к постепенной потере зрения.Исследователи из Гентского университета протестировали глазные капли, содержащие протеин фруктозамин-3-киназу (FN3K), которые были разработаны в VIB Ghent. FN3K – это естественный белок, контролирующий гликирование белков по всему телу. Исследователи обработали этим белком глаза мышей и обнаружили, что пятна под сетчаткой полностью отсутствовали по сравнению с контрольной группой. Ученые подчеркивают, что требуются дополнительные исследования, прежде чем можно будет инициировать клинические испытания на людях.