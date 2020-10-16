Для предотвращения эпилептических припадков может появиться новый способ
Санджай Кумар, доцент кафедры биомедицинских наук, и его команда рассчитывают, что новое исследование даст возможность найти эффективные методы лечения.
Ученые обнаружили, что аминокислота, известная как D-серин, может работать с механизмом, помогающим предотвратить эпилептические припадки, тем самым предотвращая гибель нервных клеток, которой сопровождаются приступы.
Кумар с коллегами открыл новый тип рецептора, который они неофициально назвали «рецептором FSU» в энторинальной коре головного мозга. Рецептор FSU является потенциальной мишенью для терапии височной эпилепсии.
Исследовательская группа также обнаружила, что аминокислота D-серин блокирует эти рецепторы, предотвращая попадание избыточного уровня кальция в нейроны, тем самым предотвращая судорожную активность.
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