Для предотвращения эпилептических припадков может появиться новый способ

Группа исследователей из Медицинского колледжа Университета штата Флорида обнаружила, что аминокислота, вырабатываемая мозгом, может сыграть решающую роль в предотвращении одного из типов эпилептических припадков, в частности, зарождающихся в височной доли.Санджай Кумар, доцент кафедры биомедицинских наук, и его команда рассчитывают, что новое исследование даст возможность найти эффективные методы лечения.Ученые обнаружили, что аминокислота, известная как D-серин, может работать с механизмом, помогающим предотвратить эпилептические припадки, тем самым предотвращая гибель нервных клеток, которой сопровождаются приступы.Кумар с коллегами открыл новый тип рецептора, который они неофициально назвали «рецептором FSU» в энторинальной коре головного мозга. Рецептор FSU является потенциальной мишенью для терапии височной эпилепсии.Исследовательская группа также обнаружила, что аминокислота D-серин блокирует эти рецепторы, предотвращая попадание избыточного уровня кальция в нейроны, тем самым предотвращая судорожную активность.