Ученые научились обращать вспять преждевременное старение

Преждевременное старение людей с ВИЧ признано новой серьезной проблемой общественного здравоохранения. Накапливающиеся данные показывают, что у людей с ВИЧ в возрасте от 45 до 60 лет развиваются характеристики, которые обычно наблюдаются у людей без ВИЧ в возрасте старше 70 лет.Изучением этой проблемы решили заняться ученые из Медицинского колледжа Бейлора. Работа была представлена в журнале Biomedicines. Они сосредоточили свое внимание на комбинации глицина и ацетилцистеина (GlyNAC).Доктор Раджагопал Сехар и его коллеги провели открытое клиническое испытание, в котором участвовали шесть мужчин и две женщины с ВИЧ, а также восемь неинфицированных лиц. Люди с ВИЧ получали антиретровирусную терапию и не были госпитализированы в течение шести месяцев до исследования.Перед приемом GlyNAC в группе с ВИЧ по сравнению с контрольной группой был дефицит глутатиона и несколько состояний, связанных с преждевременным старением. Употребление GlyNAC в течение 12 недель позволило сократить проявления обнаруженных состояний. Однако некоторые изменения вернулись к прежним показателям спустя восемь недель после окончания приема.