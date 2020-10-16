Ученые научились обращать вспять преждевременное старение
Изучением этой проблемы решили заняться ученые из Медицинского колледжа Бейлора. Работа была представлена в журнале Biomedicines. Они сосредоточили свое внимание на комбинации глицина и ацетилцистеина (GlyNAC).
Доктор Раджагопал Сехар и его коллеги провели открытое клиническое испытание, в котором участвовали шесть мужчин и две женщины с ВИЧ, а также восемь неинфицированных лиц. Люди с ВИЧ получали антиретровирусную терапию и не были госпитализированы в течение шести месяцев до исследования.
Перед приемом GlyNAC в группе с ВИЧ по сравнению с контрольной группой был дефицит глутатиона и несколько состояний, связанных с преждевременным старением. Употребление GlyNAC в течение 12 недель позволило сократить проявления обнаруженных состояний. Однако некоторые изменения вернулись к прежним показателям спустя восемь недель после окончания приема.
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