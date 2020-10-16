Опасные методы: 4 причины, почему не нужно лечить недержание мочи народной медициной

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Проблема недержания мочи может возникать по разным причинам. Проявления могут быть разными — от нескольких капель во время смеха до невозможности сдержаться даже при обычной ходьбе. Стеснение руководит многими людьми, которые выдирают народные методы лечения. Чем плоха и опасна такая медицина в избавлении от недержания, расскажем в материале.Осложнения после трав и разных добавокВ урологии использование фитотерапии нередкость. Врачи могут рекомендовать в качестве дополнительных методов применение добавок с минералами, витаминами, травяные сборы и другие вещества, поддерживающие иммунитет, тонус мышц и нервную систему. Самостоятельный подбор и тем более основной метод лечения недержания мочи могут навредить здоровью. Это только поддерживающая терапия, которая при неправильном применении способна ухудшить состояние. К примеру, огромное количество витамина С в рационе может привести к раздражению мочевых путей, спровоцировать усиление недержания, а магний и витамины группы В — снизят тонус мышц-запирателей мочевого пузыря, что угрожает усилением симптоматики.Растения могут отравлятьЧасть растений в составе сборов обладают отравляющими веществами, токсический эффект возможен при неправильном употреблении или нарушении дозировки. Все это приведёт к усугублению ситуации с недержанием мочи, патологиями мочевыделительной системы. Так, настои кислицы часто назначают детям, однако это растение при передозировке приведет к мочегонному эффекту и возможным проблемам с мочевым трактом.Народная медицина может вызвать осложненияНародные рецепты нередко бывают экстремальными. Их использование может навредить больше, чем вы думаете. Чревато аллергиями, проблемами с кишечником, стрессом и неврозами. Речь, например, про порошок из высушенной щучьей головы, который нередко применяют при недержании мочи. Лечение настоем из красной глины чревато запорами.С энурезом кто-то даже рекомендует бороться с помощью ледяного душа или полосканием ног в ванночке с ледяной водой. Подобный метод народной медицины способен привести к больничной койке, особенно для тех, у кого хронические циститы. А горячие грелки тоже не советуем: это провоцирует обострение или выраженное расслабление мышц тазового дна, что усиливает недержание мочи.Гомеопатия опаснаЛечение недержания мочи гомеопатическими средствами может быть опасно для здоровья. Нет доказанного эффекта, отсутствие научной базы уже должно насторожить. Поэтому если его и использовать, то только в качестве дополнительной терапии. И то сомнительно, если будут применяться достойные методики и рецепты доказательной медицины.