Высокий холестерин. Три простых пищевых правила для его снижения

Медики советуют придерживаться нескольких простых правил в повседневном питании, помогающих добиться снижения повышенного уровня холестерина. В частности, они считают важным употреблять в пищу определенные продукты.Пищевые правила, способствующие нормализации холестерина, перечислили специалисты NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании). Они напомнили, что высокий уровень холестерина является проблемой для здоровья, поскольку может привести к развитию ишемической болезни сердца, основной причины сердечных приступов.Эксперты считают правильным употреблять для сокращения излишков холестерина некоторые продукты.«Высокий уровень холестерина можно снизить, изменив рацион – например, сократив свое потребление насыщенных жиров. Включение полезных продуктов в повседневное питание также помогает этому», - отметили они.Специалисты советуют полюбить следующие продукты.Инжир. Исследования показали: ежедневное употребление 120 граммов сушеного инжира улучшает показатели общего холестеринаОрехи. Миндаль, пекан, грецкие орехи, фисташки, орехи макадамия доказанно могут снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП. Вдобавок орехи позитивно влияют кровяное давление, уменьшают сосудистое воспаление, препятствуют развитию сердечных заболеваний.Авокадо. Этот фрукт, содержащий витамин Е, калий, ниацин, мононенасыщенные жиры, растворимую клетчатку, эксперты советуют употреблять на завтрак. Согласно данным, опубликованным Журналом Американской кардиологической ассоциации, жиры, содержащиеся в авокадо, эффективно препятствуют развитию болезней сердца.Также представители NHS призывают придерживаться трех простых пищевых правил, содействующих снижению высокого уровня холестерина:два-три раза в неделю употреблять жирную рыбу, такую как скумбрия, сардины, лососевые, сельдь;употреблять вместо продуктов из рафинированного очищенного зерна и пюре цельное зерно – гречку, перловку, бурый рис и другие грубые крупы.не использовать для перекусов пищу готового производства – вместо этого есть орехи, семечки, фрукты, овощи.