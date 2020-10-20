Названы способы снизить риск смерти от болезней сердца

Риск смерти от инфаркта и инсульта можно снизить, если постоянно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы. Об этом рассказал кардиолог Сергей Провоторов.

Врач также советует отказаться от вредных привычек, следить за своим весом и жировыми отложениями на передней брюшной стенке. И добавил, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний могут влиять такие факторы, как артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. У мужчин риск обострения болезней сердца увеличивается после 40 лет, у женщин — после менопаузы.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://doctor.rambler.ru - Добавил validol в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь