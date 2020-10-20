Названы способы снизить риск смерти от болезней сердца
Врач также советует отказаться от вредных привычек, следить за своим весом и жировыми отложениями на передней брюшной стенке. И добавил, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний могут влиять такие факторы, как артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. У мужчин риск обострения болезней сердца увеличивается после 40 лет, у женщин — после менопаузы.
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