Ученые научились выявлять риск преэклампсии
Группа ученых из клиники «Бригам и женщины» проанализировала ряд материнских и плацентарных белков, выявив несколько биомаркеров, которые из образца крови, взятого на 12 неделе беременности, могут предсказывать риск преэклампсии, а также давать оценку тяжести состояния.
Для работы использовались когортные данные. Команда проанализировала ряд белков у 23 женщин с тяжелыми формами преэклампсии и у 50 женщин без признаков гипертонии. Сравнив наиболее тяжелые случаи с наиболее здоровыми беременностями, исследователи смогли завершить предварительное исследование, подтверждающее обнаруженный ими принцип действия. Однако они подчеркивают, что требуется подтверждение результатов на более крупной выборке, прежде чем можно будет рекомендовать подобный тест.
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