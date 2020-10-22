Принимать в пандемию препараты, повышающие иммунитет, опасно, поскольку это может нарушать реакцию организма на интерфероны – защитные белки иммунной системы. На данную особенность таких препаратов указала ученый-биолог Анча Баранова.Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона и главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова объяснила в интервью «Ленте.ру», почему в пандемию опасно принимать повышающие иммунитет препараты (иммуномодуляторы). По словам ученого, подобная мера профилактики может способствовать тяжелому течению коронавирусной инфекции.Баранова сообщила, что исследования выявили особенность, присущую тяжело болеющим коронавирусом людям, – в некоторых случаях их организм начинал вырабатывать антитела к интерферону (белок, синтезируемый иммунитетом для борьбы с вирусами). Как правило, это происходило у тех пациентов, которые раньше проходили терапию интерферонами при лечении разных заболеваний.Ученый предупреждает: организм людей, которые для профилактики начинают принимать в пандемию повышающие иммунитет препараты, тоже может начать производить антитела к интерферону, призванному бороться с болезнетворными возбудителями. Таким образом, вместо улучшенной защиты от вирусов можно заполучить обратный эффект.Баранова добавили, что если у человека имеются антитела к интерферону (это позволяют выяснить специальные тесты), ему следует соблюдать карантин, поскольку заражение коронавирусом может обернуться для него тяжелым и опасным в своих последствиях заболеванием.