Простой продукт на завтрак, продлевающий жизнь

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Куриные яйца – простой недорогой продукт, традиционно употребляемый на завтрак. Специалисты констатируют, что такая привычка обладает продлевающим жизнь эффектом.Обычные куриные яйца содержат много антиоксидантов, противостоящих развитию негативных изменений организма при старении – об этом рассказали зарубежные специалисты на портале Food News. В частности, присутствие этого простого продукта в рационе снижает риска развития сосудистых заболеваний и ассоциированной преждевременной смерти.«Благодаря высокому содержанию качественного белка и антиоксидантов в яйцах их потребление способствует повышению уровня «хорошего» холестерина и снижению уровня «плохого» – это минимизирует риск сердечной недостаточности, инсульта», - сообщили исследователи.Кроме того, продлевающее жизнь свойство яиц обусловлено их способностью улучшать деятельность головного мозга, предотвращать процессы его возрастной деградации. Подобное качество простого продукта ученые объясняют насыщенностью микроэлементом холином.Что касается антиоксидантов, яйца полны лютеином и зеаксантином – эти вещества защищают от развития проблем со зрением, усугубляющихся по мере старения. Вдобавок продукт является источником важнейших минералов – йода и селен, помогающих укреплять иммунитет и регулировать уровень гормонов. Ученые отмечают, что в долгосрочной перспективе сохранение здорового гормонального баланса в организме позволяет избежать возникновения разных проблем со здоровьем.