Исследователи поняли, почему новый коронавирус так легко инфицирует тело человека
Чтобы заразить людей, SARS-CoV-2 должен сначала прикрепиться к поверхности человеческих клеток, выстилающих дыхательный или кишечный тракты. После присоединения вирус проникает в клетку, а затем производит несколько своих копий. Далее реплицированные вирусы высвобождаются, что приводит к передаче SARS-CoV-2. Процесс прикрепления вируса к клеткам человека и вторжения в них осуществляется вирусным "спайковым" белком. Понимание процесса, с помощью которого белок распознает человеческие клетки, играет центральную роль в разработке противовирусной терапии и вакцины.
Последняя работа была сфокусирована на том, как SARS-CoV-2 распознает белок нейропилин-1 на поверхности клеток человека. Анализ последовательности "спайкового" белка SARS-CoV-2 выявил наличие небольшой последовательности аминокислот, которая, оказалось, имитировала последовательность в человеческих белках, взаимодействующих с нейропилином-1. Все это позволяет "спайковому" белку связываться с нейропилином-1. И этот факт усиливает инвазию вируса в клетки, что доказывают лабораторные эксперименты. Важно: с помощью моноклональных антител ученым удалось ослабить способность SARS-CoV-2 инфицировать человеческие клетки.
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