Исследователи поняли, почему новый коронавирус так легко инфицирует тело человека

Международная группа ученых во главе с Бристольским университетом определила, что делает SARS-CoV-2 столь заразным и способным быстро распространяться в клетках человека. По мнению ученых, способность вируса инфицировать человеческие клетки может быть ослаблена с помощью особых ингибиторов. В отличие от других коронавирусов, которые вызывают простуду и легкие респираторные симптомы, SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, очень заразен. До недавнего времени было неизвестно, почему SARS-CoV-2 так легко поражает органы за пределами дыхательной системы, включая мозг и сердце.Чтобы заразить людей, SARS-CoV-2 должен сначала прикрепиться к поверхности человеческих клеток, выстилающих дыхательный или кишечный тракты. После присоединения вирус проникает в клетку, а затем производит несколько своих копий. Далее реплицированные вирусы высвобождаются, что приводит к передаче SARS-CoV-2. Процесс прикрепления вируса к клеткам человека и вторжения в них осуществляется вирусным "спайковым" белком. Понимание процесса, с помощью которого белок распознает человеческие клетки, играет центральную роль в разработке противовирусной терапии и вакцины.Последняя работа была сфокусирована на том, как SARS-CoV-2 распознает белок нейропилин-1 на поверхности клеток человека. Анализ последовательности "спайкового" белка SARS-CoV-2 выявил наличие небольшой последовательности аминокислот, которая, оказалось, имитировала последовательность в человеческих белках, взаимодействующих с нейропилином-1. Все это позволяет "спайковому" белку связываться с нейропилином-1. И этот факт усиливает инвазию вируса в клетки, что доказывают лабораторные эксперименты. Важно: с помощью моноклональных антител ученым удалось ослабить способность SARS-CoV-2 инфицировать человеческие клетки.