Выяснилось, сколько лет жизни отнимает ковид у переболевших
Оказалось, что у переболевших коронавирусом зачастую меняются медицинские показатели. Так, по мнению британских врачей, ситуацию можно сравнить с тем, как если бы переболевшие ковидомлюди постарели на 10 лет. У тех, кто перенес болезнь в легкой и средней форме, без ИВЛ или кислородной маски, изменения заметны меньше.
Так, врачи отметили, что перенесшие вирус люди зачастую замечают изменения в своих умственных способностях и начинают "притормаживать". Это проявляется, когда им приходится работать со сложной информацией. Причиной этому зачастую становится кислородное голодание, которое испытывают больные.
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