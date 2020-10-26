Выяснилось, сколько лет жизни отнимает ковид у переболевших

Британские и американские нейрофизиологи провели тестирование более 84 тысяч человек.Оказалось, что у переболевших коронавирусом зачастую меняются медицинские показатели. Так, по мнению британских врачей, ситуацию можно сравнить с тем, как если бы переболевшие ковидомлюди постарели на 10 лет. У тех, кто перенес болезнь в легкой и средней форме, без ИВЛ или кислородной маски, изменения заметны меньше.Так, врачи отметили, что перенесшие вирус люди зачастую замечают изменения в своих умственных способностях и начинают "притормаживать". Это проявляется, когда им приходится работать со сложной информацией. Причиной этому зачастую становится кислородное голодание, которое испытывают больные.