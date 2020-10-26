Этот способ готовки может сделать чеснок смертельно опасным

Некоторые блюда требуют термической обработки чеснока, однако неподходящий способ готовки может сделать продукт смертельно опасным.Один из пользователей сети рассказал, что обычная жарка способна сделать чеснок смертельно опасным.«Такой способ готовки чеснока заставляет содержащиеся в нем аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды образовывать акриламид – канцероген, серьезно повышающий риск развития рака», - предупредил эксперт.Полезнее всего есть чеснок сырым, давленным или измельченным – это активизирует выделение аллицина, соединения, укрепляющего иммунную защиту организма. Если же готовка все же необходима, следует ограничиваться как можно более деликатными способами, заметил он.«Если вы хотите придать аромата чесноку, его можно обжарить на небольшой температуре до слегка золотистой корочки. Это не только усилит аромат чеснока, но также поспособствует сохранению аллицина, снизит образование акриламида», - поделился эксперт.Вдобавок он посоветовал не употреблять больше трех зубчиков чеснока в день, иначе это будет слишком серьезной нагрузкой на желудок.