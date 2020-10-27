Исследователи выявили у витамина А мощные жиросжигающие свойства

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Венский медицинский университет установил, что витамин А обладает жиросжигающими свойствами - он преобразует белый жир в коричневый при низких температурах. Известно, что белый жир отвечает за запасание энергии, а коричневый - сжигает белый с выделением тепла. При снижении внешней температуры происходит увеличение запасов витамина А.Этот процесс инициирует синтез коричневого жира, повышающего метаболическую активность и потребление энергии. Однако в теле все равно больше всего отмечается отложений белого жира (в основном их можно найти на боках, в области бедер и живота).В исследовании говорится: "Наши результаты показывают, что витамин А играет важную роль в функции жировой ткани и влияет на глобальный энергетический обмен". Но специалисты не советуют самостоятельно принимать витамин А в большом количестве. Чтобы добиться описанного эффекта, витамин А должен попадать в тело в строго определенное время и в нужные клетки.