Какой уход необходим коже лица осенью

Осенью на кожу лица необходимо обратить особое внимание. Косметологи утверждают, что в этот период в коже лица образуется больше свободных радикалов, которые ускоряют старение.Чтобы бороться с этим нужно правильно очищать и подпитывать. Для подготовки кожи к холодам рекомендуют использовать более плотной консистенции.Уход на каждый деньОчищение кожи. Осенью, как и в другие времена года, важно поддерживать чистоту кожи, чтобы правильно выполнялся теплообмен. Средства для умывания нужно выбирать исходя из типа кожи: нормальной, комбинированной, жирной и сухой;Тонизация. Осенью тонизация становится важнейшим элементом в вопросе поддержания здоровья кожи, поскольку вода из под крана, сильные ветра и низкие температуры ослабляют защитные функции кожного покрова;Увлажнение. Стоит помнить, что кожа на 80% состоит из воды и этот уровень влажности необходимо поддерживать. Именно осенью создаются условия, которые способствуют осушению кожи.