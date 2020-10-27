А, Е или D? Какой витамин самый полезный для кожи

Питание обеспечивает кожу и организм в целом важными компонентами, в том числе витаминами. Если кожа становится жирной или сухой, шелушится или вся в высыпаниях, то самое время задуматься о переменах в рационе. Особенно о наличии витаминов. Но какие из них эффективнее для ваших кожных покровов? Разбираемся в материале, основываясь на самых распространенных проблемах с кожей.Угревая сыпьЭто одна из самых распространенных проблем с кожей как у мужчин, так и у женщин. Нередко у взрослых дам это объясняется гормональными перестройками, но большинство людей сталкиваются с прыщами из-за поедания сладкого, жирного, пищи, необогащённой витаминами и минералами. Не принесут пользу и диеты, с существенными ограничениями в питании, даже если вы давно им не следуете и перешли на здоровое питание.Решить данную проблему возможно за счёт многих витаминов: А, В2, В6, С, Е. Также в рационе должны быть ниацин, биотин, цинк, лецитин. Лучше всего, конечно, приобрести витамины в аптеке. Также эти компоненты принесут пользу иммунитету, волосам, ногтям, здоровью мозга.Сухая кожаВ межсезонье и пасмурную погоду сухость кожных покровов нередкость. На это влияет сухой воздух и низкие температуры. Помочь устранить эту проблему смогут незаменимые жирные кислоты, например, омега-3. Благодаря им кожа становится более увлажненной, здоровой. Найти добавку можно в маслах, жирной рыбе, яйцах, семенах льна, грецких орехах и других продуктах. Потребление компонентов позволит устранить трещины на кончиках пальцев, сухую зудящую кожу, шелушение кожи, красные бугорки на тыльной стороне рук, экзему и сухость глаз.В подобных ситуациях не будут лишними витамины С, В2, В6, цинк и магний. Прием поливитаминных комплексов позволит избавиться от их недостатка. Правильный уход за кожей лица, рук и тела со средствами, содержащими эти витамины, поможет добиться нужного эффекта.Сосудистые звездочкиОбычно возникают на лице, шее, груди, но встречаются на ногах, руках и спине. Появлением звездочек организм обязан недостатку антиоксидантов, биофлавоноидов и глюкозамина, кальция и витамина D. Поэтому восполните их запах для избавления от кожной проблемы.Водянистые пузырькиВокруг рта, на шее, коже груди — такова локализация данных пузырьков. Это говорит о нехватке витамина Е, но может быть и проявлением аллергии и других серьезных недугов. Лучше обратиться за помощью к врачу, чтобы исключить нехорошие ситуации. А употребление продуктов с витамином Е для борьбы с проблемой не станет лишним. Это принесет пользу в целом всей коже, ногтям и волосам.Отеки кожиОтечность тканей образуется из-за дефицита витаминов С, В6, цинка, магния. Добавив их в рацион, можно говорить о небольшом улучшении — устранении этих отеков. Особенно поможет изменение рациона в целом, лучше всего поможет отказ от обработанных продуктов.