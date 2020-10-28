Профессор Борис Пинегин рассказал об устойчивых к коронавирусу людях

Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при тесном контакте с инфицированными людьми. Причины этого явления объяснил профессор, доктор меднаук Борис Пинегин.Речь идет, как подчеркнул Пинегин, главным образом о развитом естественном иммунитете. "Все дело в хорошей работе иммунной системы. Существуют люди, которые доживают до ста и более лет, и причина феноменального долголетия тоже обычно заключается в хорошем иммунитете. Это то, что дано от природы, от родителей. Но в каждом конкретном случае могут быть свои причины, поэтому нужно, конечно, разбираться", — сказал профессор.Ранее о существовании устойчивых к заражению COVID-19 людей говорил Арег Тотолян, глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. По словам Тотоляна, современная наука пока не может идентифицировать конкретные микробиологические факторы естественной устойчивости к коронавирусу. "Мы пока не можем выявить биомаркеры этого феномена. Но можно говорить с уверенностью, что такую защиту нельзя объяснить даже чрезвычайно строгим соблюдением всех мер профилактики", — отметил ученый.За прошлые сутки в Российской Федерации зафиксировали 16.5 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса составляет 1.55 млн, а число россиян, умерших от коронавирусной инфекции, достигло 26.6 тысяч.