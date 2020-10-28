Названы популярные мифы о здоровье

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Сегодня, с развитием технологий и средств коммуникации, есть много псевдонаучных данных, которые якобы являются истиной. Однако официальная наука никак не подтверждает их подлинность.Например, одним из заблуждений является то, что за день человек должен выпивать два литра чистой воды. Но обоснования нормы нет. Возможно это пошло от устаревшей рекомендации американских ученых. В 1945 году они полагали, что взрослый в сутки должен пить 1 миллилитр воды для каждой калории пищи.Почему-то многие родители уверены, что наличие в пище сахара, повышает активность детей. Но это убеждение опровергли еще в 1996 году. В ходе эксперимента ученые давали детям сахар и плацебо. Результаты показали, что никаких различий в поведении нет.К еще одному научному мифу можно отнести детоксикацию организма. Оказывается, все существующие программы, направленные на очищение, нам не нужны. Если токсины накапливаются в большом количестве, печень сама без проблем выводит их из организма. А если они поступают с жидкостью, то их выводят почки.Заблуждением является и принятие антиоксидантов для увеличения срока жизни. Но они никак не влияют на продолжительность. Более того переизбыток некоторых витаминов (например, А и Е) может негативно сказаться на здоровье.Ученые развенчали миф и о том, что лишний вес сокращает жизнь. Безусловно, ожирение не идет на пользу организму. Но последние исследования доказали, что люди с избыточным весом имели на 30% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди с нормальной массой тела.Также в последнее время есть мнение, что для хорошего здоровья мы должны питаться как пещерные люди. Но в процессе эволюции человек поменялся и приспособился к другим реалиям. Поэтому пища, которую собирали наши предки на охоте, нам не подходит.