Названы популярные мифы о здоровье
Например, одним из заблуждений является то, что за день человек должен выпивать два литра чистой воды. Но обоснования нормы нет. Возможно это пошло от устаревшей рекомендации американских ученых. В 1945 году они полагали, что взрослый в сутки должен пить 1 миллилитр воды для каждой калории пищи.
Почему-то многие родители уверены, что наличие в пище сахара, повышает активность детей. Но это убеждение опровергли еще в 1996 году. В ходе эксперимента ученые давали детям сахар и плацебо. Результаты показали, что никаких различий в поведении нет.
К еще одному научному мифу можно отнести детоксикацию организма. Оказывается, все существующие программы, направленные на очищение, нам не нужны. Если токсины накапливаются в большом количестве, печень сама без проблем выводит их из организма. А если они поступают с жидкостью, то их выводят почки.
Заблуждением является и принятие антиоксидантов для увеличения срока жизни. Но они никак не влияют на продолжительность. Более того переизбыток некоторых витаминов (например, А и Е) может негативно сказаться на здоровье.
Ученые развенчали миф и о том, что лишний вес сокращает жизнь. Безусловно, ожирение не идет на пользу организму. Но последние исследования доказали, что люди с избыточным весом имели на 30% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди с нормальной массой тела.
Также в последнее время есть мнение, что для хорошего здоровья мы должны питаться как пещерные люди. Но в процессе эволюции человек поменялся и приспособился к другим реалиям. Поэтому пища, которую собирали наши предки на охоте, нам не подходит.
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