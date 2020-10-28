Продукты, которые способны «блокировать» старение

Продукты органического происхождения, не содержащие гормонов и антибиотиков, способны «блокировать» старение. Какие именно, рассказала врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова.В интервью изданию «Комсомольская правда» медик сообщила, что пищевые привычки человека влияют на его подверженность возрастным изменениям – они способны, как «блокировать» старение, так и ускорять его. Так, потребление консервированных продуктов, большого количества сахара, пищи, разогретой в пластике или приготовленной в антипригарной посуде, подгоревших блюд негативно влияет на организм в этом плане.Что касается рациона, помогающего «блокировать» старение, он воздействует на процесс метилирования – соединения атомов углерода и водорода с другими молекулами, пояснила эксперт.Юсипова назвала продукты, которые составляют основу такого «антивозрастного» питания:листовые овощи;животный белок;орехи и семена;специи;плоды и ягоды;бобовые;зерно и крупы;продукты, богатые фолиевой кислотой.