Продукты, которые способны «блокировать» старение
В интервью изданию «Комсомольская правда» медик сообщила, что пищевые привычки человека влияют на его подверженность возрастным изменениям – они способны, как «блокировать» старение, так и ускорять его. Так, потребление консервированных продуктов, большого количества сахара, пищи, разогретой в пластике или приготовленной в антипригарной посуде, подгоревших блюд негативно влияет на организм в этом плане.
Что касается рациона, помогающего «блокировать» старение, он воздействует на процесс метилирования – соединения атомов углерода и водорода с другими молекулами, пояснила эксперт.
Юсипова назвала продукты, которые составляют основу такого «антивозрастного» питания:
листовые овощи;
животный белок;
орехи и семена;
специи;
плоды и ягоды;
бобовые;
зерно и крупы;
продукты, богатые фолиевой кислотой.
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