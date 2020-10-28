Специалисты Минздрава рассказали, как лечиться от коронавируса дома

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Лечиться от коронавируса можно дома, но определять это должен только врач. Минздрав Новосибирской области объяснил, как действовать при подозрении на ковид и дал рекомендации по лечению в домашних условиях.Специалисты Минздрава рассказали, что заподозрить заражение коронавирусом можно, если у человека был контакт с кем-то из заболевших и появляются определенные симптомы. Среди таковых – держащаяся более трех дней температура 38,5, озноб, головная боль, слабость, затрудненность дыхания, конъюнктивит, потеря обоняния и чувство вкуса. Помимо того, могут наблюдаться расстройства работы ЖКТ.Если коронавирус переносится в легкой форме, лечиться можно дома – терапия та же, что при ОРВИ: прием противовирусных препаратов, витаминов.Специалисты Минздрава подчеркнули, что определять тяжесть состояния человека должен только врач. Вот показания для его вызова: температура 38,5 градусов, насморк, боли в горле, кашель. Прибывший специалист оценит необходимость в госпитализации.Карантин из-за коронавируса необходимо соблюдать в течение 14 дней. Если ковид спровоцирует бактериальную инфекцию легких, врач может назначить антибиотики.