«Кетогенная» диета защищает от сердечной недостаточности

"Кетогенная" диета может оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", к такому выводу пришли ученые из США, изучившие потенциал диеты с большим количеством жиров.Сотрудники Университета Сент-Луиса установили, что "кетогенная" диета может защищать от сердечной недостаточности, источником которой является метаболический синдром. "Сердечная мышца потребляет большой объем химической энергии, запасенной в питательных веществах. Миокард может адаптироваться к разным схемам питания, но если гибкость метаболизма нарушается, то развивается дисфункция сердца", — говорят американские ученые.Сердечную недостаточность, обусловленную метаболическим синдромом, можно предупредить при помощи "кетогенной" диеты, основанной на повышенном количестве жиров и сниженном объеме углеводов. Ученые подтвердили соответствующие предположения по итогам опытов с лабораторными грызунами."Проведенные опыты с животной моделью показали, что при помощи диеты можно гибко регулировать интенсивность процессов окисления жирных кислот, важных для правильной работы сердца. "Кетогенная" диета открывает впечатляющие перспективы в этом направлении, поэтому мы можем рекомендовать ее людям, предрасположенным к сердечной недостаточности", — говорят авторы исследовательского проекта.