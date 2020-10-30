Физический труд и спорт могут быть причиной слабоумия

Ученые пришли к выводу, что физический труд и спорт не всегда идут во благо здоровью – если нагрузки интенсивные, возникает риск навредить мозгу.

Научные специалисты анализировали связь между видами физических нагрузок и развитием слабоумия, опираясь на сведения, полученные в ходе наблюдений за группой из 4721 мужчины.

Авторы проекта установили, что физический труд и спорт могут быть причиной слабоумия, если связанные с ними нагрузки являются интенсивными.

«Если умеренные упражнения и нагрузки полезны организму, то тяжелая физическая активность способствует изнашиванию внутренних органов, в том числе мозга», - предупреждают эксперты.

Согласно их расчетам, тяжелая работа повышает риск развития слабоумия на 55% - в этом плане прежде всего опасна деятельность, осуществляемая на регулярной основе или длительное время.
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