Ученые пришли к выводу, что физический труд и спорт не всегда идут во благо здоровью – если нагрузки интенсивные, возникает риск навредить мозгу.Научные специалисты анализировали связь между видами физических нагрузок и развитием слабоумия, опираясь на сведения, полученные в ходе наблюдений за группой из 4721 мужчины.Авторы проекта установили, что физический труд и спорт могут быть причиной слабоумия, если связанные с ними нагрузки являются интенсивными.«Если умеренные упражнения и нагрузки полезны организму, то тяжелая физическая активность способствует изнашиванию внутренних органов, в том числе мозга», - предупреждают эксперты.Согласно их расчетам, тяжелая работа повышает риск развития слабоумия на 55% - в этом плане прежде всего опасна деятельность, осуществляемая на регулярной основе или длительное время.