Названы полезные и вредные свойства соевого мяса

Стоит ли употреблять этот продукт.По своей биологической ценности соевое мясо близко к рыбе или казеину: в 100 граммах содержится дневная норма калия и марганца.Растительное мясо — палочка-выручалочка для тех, кто придерживается вегетарианства, стремится избавиться от нескольких килограммов. Соевое мясо — это продукт переработки соевых бобов, который производится из обезжиренной соевой муки. Состав соевого мяса изобилирует белком и содержит минимальное количество жиров. Если сравнивать его с настоящим мясом, то соевое мясо уступает во вкусовых качествах, но для некоторых, наоборот, оно может оказаться вкуснее и полезнее.Многие задаются вопросом: как делают соевое мясо? Соевое мясо делают из обезжиренной соевой муки или соевого шрота и воды. Полученная масса сначала измельчается, а затем сушится. В процессе производства соевое мясо может приобретать разную форму: от фарша до продолговатой формы. Часто бывает, что исходным сырьем для приготовления соевого мяса может быть соевое масло (побочный продукт производства).Как правильно готовить соевое мясоТекстура соевого мяса напоминает мясо животных, и в кулинарии используется как заменитель. В готовом соевом мясе содержится приблизительно 50-70 процентов белка. Перед тем, как готовить мясо, его отваривают или вымачивают, после чего масса увеличивается в размерах в 2-3 раза.Соевое мясо отваривается или замачивается в бульоне (горячий или холодный, с добавлением специй). Мясо пропитывается бульоном и наполняется вкусовыми качествами приготовленного бульона. Использование соевого мяса в обычном рационе позволяет готовить вегетарианские варианты блюд, чтобы полностью от них не отказываться. К числу таких традиционных блюд можно отнести плов, макароны по-флотски, гуляш и прочие.Плюсы и минусы соевого мясаВ соевом мясе содержится такое же количество белка, как и в обычном. Но существенным плюсом соевой замены является практически полное отсутствие жира (всего 3-4 процента!). Однако в соевом мясе также могут содержаться наполнители, которые сделаны из обычной муки или других ингредиентов, богатых углеводами.Польза от употребления соевого мяса, конечно же, есть. И она заключается в отсутствии жиров. При регулярном употреблении соя не будет повышать уровень холестерина. Еще стоит отметить, что соевое мясо гораздо полезнее различных сосисок или другой вредной пищи, в которой содержится много жиров и соли.При правильном рационе соевое мясо станет очень полезным для организма, но не стоит забывать о недобросовестных производителях, которые часто добавляют сахар или растительное молоко, чтобы усилить вкус мяса. Для того, чтобы избежать такой неприятности, всегда внимательно изучайте этикетку продукта.Соя или мясо: заменяют друг друга или нетСоевое мясо – это растительный белок в чистом виде. Но несмотря на высокое содержание белка и низкую калорийность, соя значительно уступает обычному мясу по аминокислотному составу. Поэтому если вы решили полностью перейти на соевое мясо, не забывайте о молочных продуктах и яйцах.