Ученые научились прогнозировать острую почечную недостаточность у детей
Диагностика ОПН зависит от определения уровня креатинина в крови. Однако он увеличивается медленно, поэтому распознавание ОПН может запаздывать. Если врачи могут выявлять детей с высоким риском ОПН на ранней стадии, тогда можно назначить превентивную терапию, такую как диализ.
В этом исследовании команда ученых изучила потенциал двух ранних маркеров для прогнозирования тяжелой ОПН у детей. Первый – белок липокалин, связанный с желатиназой нейтрофилов (NGAL), второй – индекс почечной стенокардии (RAI).
После обширного исследования команда обнаружила, что комбинация RAI и мочевого NGAL в первый день поступления в отделение интенсивной терапии дает точный прогноз развития ОПН.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Урология
Добавить комментарий