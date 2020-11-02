Ученые научились прогнозировать острую почечную недостаточность у детей

Исследователи из Ливерпульского университета определили уникальный метод выявления ранних признаков потенциально серьезного состояния, известного как острая почечная недостаточность (ОПН).Диагностика ОПН зависит от определения уровня креатинина в крови. Однако он увеличивается медленно, поэтому распознавание ОПН может запаздывать. Если врачи могут выявлять детей с высоким риском ОПН на ранней стадии, тогда можно назначить превентивную терапию, такую как диализ.В этом исследовании команда ученых изучила потенциал двух ранних маркеров для прогнозирования тяжелой ОПН у детей. Первый – белок липокалин, связанный с желатиназой нейтрофилов (NGAL), второй – индекс почечной стенокардии (RAI).После обширного исследования команда обнаружила, что комбинация RAI и мочевого NGAL в первый день поступления в отделение интенсивной терапии дает точный прогноз развития ОПН.