Три заболевания, которые часто маскируются под вегетососудистую дистонию

Диагноз должен поставить врач.Что кроется за распространенным и привычным диагнозом «вегетососудистая дистония»? Почему врачи привыкли в непонятных случаях, при общих, неопределенных симптомах ставить пациенту именно ВСД.Приходилось ли вам обращаться к доктору с жалобами, такими как головокружения и обмороки, учащенный пульс, слабость и пониженное давление, тревожность, боли в области спины и груди, вздутие живота? И, наверно, вы слышали от врача хотя бы раз, что у вас «вегетососудистая дистония». Что это за заболевание и есть ли оно на самом деле?Вегетососудистой дистонии не существует?Что представляет собой ВСДИпохондрическое расстройствоСиндром раздраженного кишечникаФибромиалгияПсихологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнямиА вы слышали, что заболевания под названием «вегетососудистая дистония» в природе не существует? Что же это значит? И чем же мы тогда болеем, если не вегетососудистой дистонией? Давайте разбираться.Что представляет собой ВСД? Вегетососудистая дистония, или сокращенно — ВСД, — мифическое расстройство с невнятными проявлениями, этого диагноза не существует в международной классификации болезней МКБ-10. Приближенный к ВСД диагноз по МКБ-10 формулируется следующим образом «Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы».Характеристики данного расстройства: «Симптомы обыкновенно бывают двух типов. ни один из них не служит отсылкой к нарушению данного отдельного органа или системы.Симптомы:Первый тип — жалобы, которые базируются на общих, размытых симптомах вегетативного характера: сердцебиение, потливость, покраснение кожи, тремор и чувство страха и тревожности о вероятных проблемах со здоровьем.Второй тип — субъективные жалобы неконкретного или переменчивого характера: скоротечные общие боли по телу, чувство жара, тяжести, утомления или вздутия живота, которые больной связывает с определенным органом или системой». Иначе говоря, вегетососудистая дистония — это если у человека что-то и где-то болит, но где именно — не ясно. Обычно доктора ставят общий диагноз ВСД, когда не могут разобрать, что с пациентом происходит. А вообще за симптомами ВСД могут укрываться довольно серьезные недуги. По МКБ-10, врачи обязаны исключить иные расстройства до того, как ставить диагноз «вегетососудистая дистония».Три реальных заболевания вместо мифической ВСД:Ипохондрическое расстройствоИпохондрия — это безмерное беспокойство о собственном здоровье. Пациент с подобным расстройством убежден, что у него внутри кроется какой-то редкий, опасный недуг, хотя нужные анализы и результаты диагностики у него в полном порядке. Поэтому ипохондрик видит обычные симптомы (которые указаны выше по тексту), нормальные в данных обстоятельствах, как признаки непонятного заболевания. Человек с ипохондрией может длительное время ходить от одного врача к другому, получая диагноз ВСД. Почему это происходит?Да, ипохондрия может быть спутником депрессии или тревожного расстройства. В данном случае вместо того, чтобы посещать узких специалистов в стремлении убрать симптомы, нужно просто сходить на прием к психиатру.Синдром раздраженного кишечникаРасстройства пищеварения непонятной природы, вздутие и метеоризм также нередко относят к симптомам ВСД. Но обычно речь идет о так называемом синдроме раздраженного кишечника (СРК). Симптомы СРК: вздутие, газообразование, диарея, запоры, боли в области живота. Как правило, данные расстройства то проявляются сильнее, то внезапно исчезают. Большую роль в данном случае играет образ жизни.Как быть?1. Пересмотреть питание: пациентам с СРК следует ограничить употребление ряда продуктов. У каждого набор так называемых «пищевых триггеров» свой: это могут быть, например, молочные продукты или выпечка. Общее у этих продуктов то, что все они имеют в составе углеводы.Для лечения СРК врачи рекомендуют специальную FODMAP-диету. Во-первых, необходимо изъять из употребления продукты с углеводами, а во-вторых, постепенно, по одному снова вводить их в рацион. Если конкретная категория продуктов влечет ухудшение симптомов — нужно отказаться от них полностью.2. На проявления СРК воздействует стресс. Чем дольше человек пребывает в состоянии стресса, и чем он тяжелее, тем больше будет проблем с пищеварительной системой.ФибромиалгияБоли в различных областях тела, таких как спина, голова и грудная клетка, хроническая усталость, покалывания в руках и ногах, так называемый синдром беспокойных ног — все это доктора привычно списывают на ВСД. Но данные болезненные проявления могут указывать и на фибромиалгию — хронический болевой синдром, природу которого специалисты пока не выявили. Известно только, что им страдает до 2–8% людей, женщины болеют ориентировочно в 10 раз чаще мужчин, и не существует анализа для уточнения заболевания. Существуют довольно эффективные способы облегчить состояние при фибромиалгии. Во-первых, необходимо нормализовать образ жизни: полноценно спать, умеренно заниматься физическими нагрузками, ограничить употребление сладкого, избегать стрессов.Фибромиалгия тоже бывает связана с депрессией — но пока не ясно, что из из них причина, а что — следствие. В тяжелых случаях от фибромиалгии могут помочь сильные медикаменты — миорелаксанты и противосудорожные.«Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями»Так в МКБ-10 именуют категорию расстройств, которые вызывают признаки ВСД. Среди них есть такие заболевания, как астма, язвенный колит и крапивница — недуги, у которых побочными явлениями могут быть психосоматические проявления. Их ошибочно именуют ВСД.Под маской ВСД существует большой перечень недугов. Это, например, обычный синдром раздраженного кишечника, при котором эффективным средством лечения является диета (как было указано выше), а может — серьезная депрессия клинического характера.Ясно одно: в симптомах ВСД проявляется важный психосоматический компонент. И если доктора исправно ставят вам диагноз ВСД, а в функционировании органов и систем отклонений выявить не получается — наверно, имеет смысл найти другого доктора и/или обратиться к психотерапевту или психиатру.Не зря существует пословица: «Все болезни – от нервов». В этом есть большая доля правды. Когда у человека налажена спокойная, лишенная нервных потрясений жизнь, болезни (чаще надуманные) исчезают сами собой. Наладьте режим дня, старайтесь вести здоровый образ жизни, откажитесь от вредных привычек, провоцирующих стресс и депрессию, и вы увидите, что никакой вегетососудистой дистонии у вас нет и не было. Будьте здоровы!