Добавление всего одного продукта в ежедневный рацион поможет сбросить вес

Многим хочется достичь желанной цифры на весах или сохранить полученную. И в этом может помочь один популярный продукт – фасоль и прочие бобовые. Ежедневное потребление фасоли или других бобовых в течение шести недель способно изменить вес.Мета-анализ всех доступных клинических исследований, посвященных эффектам употребления зернобобовых, опубликованный в The American Journal of Clinical Nutrition, показал, что добавление всего 3/4 стакана фасоли в ежедневный рацион помогает сбросить 350 грамм за шесть недель.Многим может показаться, что цифра небольшая, но важно учитывать, что это изменение в диете не предполагает отказа от любимых десертов или снеков. Другое исследование, посвященное диетическим привычкам американцев, показало, что те, кто ест больше фасоли, в целом придерживаются более здорового питания.