Четыре простые правила для тех, кто не хочет болеть зимой

Секрет — в сильном иммунитете.В разгар пандемии и сезонных вирусов повысить защитные силы организма зимой – задача номер один. О том, как это правильно сделать и на какие моменты обратить особое внимание рассказала в Instagram диетолог Лора Филиппова.Что важно для крепкого иммунитета? Основные моменты:качественное и разнообразное питание. Тут все понятно: из еды мы получаем витамины и минералы, которые помогают поддерживать сопротивляемость организма болезням.здоровый сон и умеренные физические нагрузки. Ключевое – умеренные, так как перетренированность, наоборот, истощает организм и угнетает иммунитет.не злоупотреблять сахаром! Сахар в избытке вымывает полезные микроэлементы и ослабляет иммунную защиту.нутритивная поддержка организма добавками – омега, витамин С, Д, различные фито-комплексы.Важно понимать, что иммунная система организма – очень сложная и многокомпонентная структура. И в деле укрепления иммунитета важен комплексный подход и систематичность ваших действий, а не просто «пропить какие-нибудь витаминчики».?Правильно подобранные витаминные комплексы – реальная помощь и поддержка организма в период обострения сезонных заболеваний. При выборе важно все – и формула (максимальная синергия компонентов), и доступная форма активного вещества (нужно же, чтобы вы смогли максимально усвоить всю пользу), и правильный курс приема.И помните, все добавки являются дополнением к вашему здоровому рациону.