Названы продукты для безопасного снижения аппетита

Снижение аппетита может быть эффективным инструментом в борьбе с лишним весом, поэтому диетологи рекомендуют присмотреться к продуктам, которые позволяют снизить тягу к еде, и не вредят, при этом, организму. Это, в частности, кофе, авокадо, имбирь и острый перец.Кофе не только бодрит, но и помогает снизить аппетит. Особенно, если это нерастворимый черный кофе. Но сражаясь с аппетитом при помощи кофейного напитка, очень важно не перестараться — кофе не следует употреблять на пустой желудок или перед сном.В состав авокадо входят омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, способные быстро обеспечить чувство насыщения, поэтому специалисты рекомендуют употреблять авокадо для снижения аппетита. Плюс, авокадо содержит массу других биологически активных соединений, поэтому эти вкусные плоды в целом очень полезны для организма.Самые отважные могут попробовать снизить аппетит при помощи острого перца. Вещество под названием капсаицин, отвечающее за остроту перца, действенно подавляет желание поесть, но употреблять перец нужно очень аккуратно — например, не следует прибегать к этому способу, если у вас есть проблемы с желудком.Управлять чувством насыщения можно при помощи имбиря. В нем содержится соединение гингерол, которое контролирует выработку гормона сытости лептина. Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие корень имбиря, худеют быстрее остальных.