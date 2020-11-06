Побочные эффекты от краски, которые нужно знать каждой девушке

В современном мире все люди стремятся быть красивыми, поэтому часто к покраске волос прибегают уже не только женщины, но даже и мужчины. Однако, несмотря на то, что это стильно и презентабельно, немногие знают о негативном влиянии краски.Самое явное негативное последствие — аллергия, которая вызывает зуд кожи головы, покраснение, перхоть и сыпь. Также возможен отек вокруг глаз и шелушащаяся кожа лица. В случае дискомфорта необходимо срочно обратиться к дерматологу, чтобы своевременно начать лечение.При частой окраске вы рискуете получить ломкость волос. Их портят химические вещества, которые находятся во многих красителях. Химикаты высасывают жидкость из волос, делая их сухими и тусклыми.Резорцин — одно из веществ, находящееся в краске, которое относится к эндокринно-разрушающим. Он нарушает баланс гормонов, увеличивая риск развития рака.Многие парикмахеры, которые постоянно работают с красителями подвержены появлению астмы. Химикат под названием парафенилендиамин или ППД делает дыхательные пути более чувствительными к различным веществам, затрудняя дыхание.К счастью, признаки и симптомы повреждения волос и здоровья, вызванные окрашиванием, проявляются не всегда. Тем не менее вы должны знать об их существовании, чтобы вовремя о себе позаботиться.