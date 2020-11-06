Побочные эффекты от краски, которые нужно знать каждой девушке
Самое явное негативное последствие — аллергия, которая вызывает зуд кожи головы, покраснение, перхоть и сыпь. Также возможен отек вокруг глаз и шелушащаяся кожа лица. В случае дискомфорта необходимо срочно обратиться к дерматологу, чтобы своевременно начать лечение.
При частой окраске вы рискуете получить ломкость волос. Их портят химические вещества, которые находятся во многих красителях. Химикаты высасывают жидкость из волос, делая их сухими и тусклыми.
Резорцин — одно из веществ, находящееся в краске, которое относится к эндокринно-разрушающим. Он нарушает баланс гормонов, увеличивая риск развития рака.
Многие парикмахеры, которые постоянно работают с красителями подвержены появлению астмы. Химикат под названием парафенилендиамин или ППД делает дыхательные пути более чувствительными к различным веществам, затрудняя дыхание.
К счастью, признаки и симптомы повреждения волос и здоровья, вызванные окрашиванием, проявляются не всегда. Тем не менее вы должны знать об их существовании, чтобы вовремя о себе позаботиться.
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