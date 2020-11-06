Алкоголь и соль признали опасными при COVID-19

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Российский врач заявил, что заболевшим коронавирусом людям следует обязательно ограничить употребление алкоголя и соли. Отметим, что оба этих продукта и без того вызывают множество осложнений со здоровьем.К примеру, диета с высоким содержанием соли почти гарантированно провоцирует гипертонию - тяжелую патологию артериального давления, намного увеличивающую вероятность инсультов и инфарктов. Ну а злоупотребление алкогольными напитками влечет за собой ряд серьезных проблем со здоровьем от цирроза печени до сердечно-сосудистых заболеваний и рака. О последствиях алкоголизма знает, наверное, каждый человек. И вот теперь соль и алкоголь признаны особенно опасными при развитии коронавирусной инфекции, как заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.Он считает, что сохранение адекватного соотношения между водой и солью в организме является ключевым для победы над коронавирусом. И потому людям, у кого подозревают или уже подтвердили этот диагноз, следует на время полностью отказаться от таких излюбленных россиянами продуктов, как солёная рыба, огурцы, квашеная капуста, домашний маринады и, конечно, алкогольные напитки. Вместо этого следует налегать на овощи и фрукты, пить больше воды и домашних соков.Кузьменко напомнил, что спиртные напитки вызывают сильное обезвоживание, которое крайне опасно при коронавирусной инфекции. Что до продуктов питания и блюд с высоким содержанием соли, то они сгущают кровь. А при коронавирусе, как уже было неоднократно замечено практикующими врачами, вырастает риск тромбообразования. Именно поэтому пациентам в обязательном порядке теперь дают антикоагулянты, которые препятствуют образованию сгустков крови. Также было отмечено, что люди с высоким уровнем витамина D в крови реже сталкиваются с коронавирусом и тяжелой формой этой болезни.