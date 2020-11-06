Отекают ноги: почему?

Отек ног - это не заболевание. Обычно он является признаком какого-либо другой проблемы со здоровьем. Поэтому следует быть внимательнее к собственному здоровью, а при возникновении отечности, обратиться к врачу. В нашем сегодняшнем материале мы расскажем, по каким причинам могут отекать ноги. Главное, не спешите с выводами и не ставьте себе диагноз самостоятельно!Причина 1: сердечная недостаточностьОтекать ноги могут из-за сердечной недостаточности. Это серьёзное заболевание, поражающее сердечную мышцу. Чаще всего оно возникает из-за наследственной истории. Но также может быть вызвано вирусами. Нередко к отеку ног приводят инфаркт миокарда, гипертрофия миокарда, кардиомиопатия, артериальная гипертензия. Также этому причиной становятся эндокринные недуги, провоцирующие развитие кардиомиопатия и пороки сердца.Причина 2: венозная недостаточностьРечь идёт не только о варикозе. Нередко причиной становятся болезни вен, расположенных глубоко. Если отекли ноги, совершенно неожиданно, они болят и даже стали обретать красный оттенок, то лучше обратиться за помощью к сосудистому хирургу. Тромбоз глубоких вен может закончиться отрывом тромба, вхождением в легкие и вызвать тромбоэмболию легочной артерии. Это нередко заканчивается смертью пациента.Причина 3: болезни лимфатических сосудовЛимфатические сосуды нужны для протока лишней жидкости. Воспаления или увеличения лимфатических узлов могут привести к затрудненному лимфодренажу. Самым серьезным можно назвать увеличение лимфатических узлов в паху. Нередко при такой ситуации отекают ноги, а это напрямую путь к профессионалу в области сосудистой хирургии.Причина 4: отечность в преддверии месячныхЧаще всего с такой причиной сталкиваются женщины. В преддверии менструального цикла у представительниц прекрасного пола задерживается жидкость, отсюда и отечность, в том числе нижних конечностей.Причина 5: беременностьНередко с этим сталкиваются и беременные, но обычно подобная ситуация не лечится. От отека ног страдают более половины женщин на планете, вынашивающих малыша. Причины делятся на физиологические и патологические. К первым относят гормональную перестройку, повышенную нагрузку на ноги. Если отечность незначительная, то опасности для здоровья мамы и малыша быть не может - помогут в решении проблемы занятия в бассейне, компрессионные чулки, ледяные компрессы.Патологические - более серьёзные. Они могут быть проявлениями позднего токсикоза. В таком случае нужно наблюдаться у специалиста обязательно. Нередко сильный и неожиданный отек является сигналом осложнения беременности - преэклампсии, сопровождающемся повышением давления. Если не оказать помощь, это может стоить чьей-то жизни.Причина 6: нарушенный обмен веществСильно толстые люди, ожирение нередко сопровождаются нарушением обмена веществ. Это тоже чревато отеком ног. Добавьте к этому повышенную нагрузку на свои ножки и получите отеки.Не занимайтесь самолечением, не ставьте диагноз сами, просто посетите врача при проявлении длительной проблемы. Как вы должны были понять: отекают ноги не сами по себе, а вследствие какой-либо внутренней проблемы со здоровьем. Поэтому уместно обратиться за консультацией к специалисту, пройти необходимые обследования, а уже затем следовать назначением по лечению.