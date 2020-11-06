Отекают ноги: почему?
Причина 1: сердечная недостаточность
Отекать ноги могут из-за сердечной недостаточности. Это серьёзное заболевание, поражающее сердечную мышцу. Чаще всего оно возникает из-за наследственной истории. Но также может быть вызвано вирусами. Нередко к отеку ног приводят инфаркт миокарда, гипертрофия миокарда, кардиомиопатия, артериальная гипертензия. Также этому причиной становятся эндокринные недуги, провоцирующие развитие кардиомиопатия и пороки сердца.
Причина 2: венозная недостаточность
Речь идёт не только о варикозе. Нередко причиной становятся болезни вен, расположенных глубоко. Если отекли ноги, совершенно неожиданно, они болят и даже стали обретать красный оттенок, то лучше обратиться за помощью к сосудистому хирургу. Тромбоз глубоких вен может закончиться отрывом тромба, вхождением в легкие и вызвать тромбоэмболию легочной артерии. Это нередко заканчивается смертью пациента.
Причина 3: болезни лимфатических сосудов
Лимфатические сосуды нужны для протока лишней жидкости. Воспаления или увеличения лимфатических узлов могут привести к затрудненному лимфодренажу. Самым серьезным можно назвать увеличение лимфатических узлов в паху. Нередко при такой ситуации отекают ноги, а это напрямую путь к профессионалу в области сосудистой хирургии.
Причина 4: отечность в преддверии месячных
Чаще всего с такой причиной сталкиваются женщины. В преддверии менструального цикла у представительниц прекрасного пола задерживается жидкость, отсюда и отечность, в том числе нижних конечностей.
Причина 5: беременность
Нередко с этим сталкиваются и беременные, но обычно подобная ситуация не лечится. От отека ног страдают более половины женщин на планете, вынашивающих малыша. Причины делятся на физиологические и патологические. К первым относят гормональную перестройку, повышенную нагрузку на ноги. Если отечность незначительная, то опасности для здоровья мамы и малыша быть не может - помогут в решении проблемы занятия в бассейне, компрессионные чулки, ледяные компрессы.
Патологические - более серьёзные. Они могут быть проявлениями позднего токсикоза. В таком случае нужно наблюдаться у специалиста обязательно. Нередко сильный и неожиданный отек является сигналом осложнения беременности - преэклампсии, сопровождающемся повышением давления. Если не оказать помощь, это может стоить чьей-то жизни.
Причина 6: нарушенный обмен веществ
Сильно толстые люди, ожирение нередко сопровождаются нарушением обмена веществ. Это тоже чревато отеком ног. Добавьте к этому повышенную нагрузку на свои ножки и получите отеки.
Не занимайтесь самолечением, не ставьте диагноз сами, просто посетите врача при проявлении длительной проблемы. Как вы должны были понять: отекают ноги не сами по себе, а вследствие какой-либо внутренней проблемы со здоровьем. Поэтому уместно обратиться за консультацией к специалисту, пройти необходимые обследования, а уже затем следовать назначением по лечению.
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