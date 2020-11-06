Ламы могут спасти людей от COVID-19

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Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга предложили способ извлечения нанотел SARS-CoV-2 у лам, которые могут дать надежду на быструю борьбу с COVID-19.Эти особые антитела, называемые нанотелами, намного меньше человеческих и во много раз более эффективны в нейтрализации нового коронавируса. К тому же они намного стабильнее.Старший автор исследования доктор Ий Ши совместно с коллегами иммунизировал ламу кусочком белка-шипа SARS-CoV-2, и примерно через два месяца иммунная система животного произвела зрелые нанотела против вируса. В своей работе в журнале Science, ученые объяснили, что всего доля нанограмма данных антител может нейтрализовать достаточно вируса, чтобы спасти миллион клеток от заражения.«Нанотела потенциально могут иметь меньшую стоимость, что также важно учитывать в условиях текущего кризиса», - подчеркивает Ши.