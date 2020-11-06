Питание может изменить течение болезни Альцгеймера на ранней стадии

Участники испытания, получавшие полинутриентный напиток (богатый витаминами, минералами и питательными веществами) в течение длительного периода времени, показали значительно менее быстрое ухудшение когнитивных функций, чем пациенты из контрольной группы, получавшие плацебо.Эти результаты взяты из текущего европейского исследования LipiDiDiet, в котором 311 пациентов, поступивших в одну из 11 больниц, находились под наблюдением в течение трех лет. Результаты были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.Ранние стадии болезни Альцгеймера характеризуются снижением функции мозга и памяти, особенно страдает кратковременная память. Идентифицировав с помощью анализа спинномозговой жидкости пациентов на ранней стадии заболевания, ученые из Саарландского университета решили проверить, как вмешательство в диету может помочь в предотвращении дальнейшего ухудшения состояния.Часть участников получала активный питательный напиток, а часть плацебо. Исследование было двойным слепым. В результате обнаружилось, что у пациентов с болезнью Альцгеймера, получавших питательный коктейль, усыхание мозга было на 20 процентов меньше, чем в контрольной группе. Кроме того, пациенты, получавшие настоящий напиток, страдали от когнитивных нарушений на 40-70 процентов реже, чем получавшие плацебо.