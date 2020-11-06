Медики назвали популярные продукты, которые вызывают рак

Рак является одним из самых опасных заболеваний современности, поскольку не всегда реагирует на лечение. Специалисты полагают, что необходимо проводить комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение развития онкологии.Среди самых действенных называют отказ от вредных привычек и переход на правильное питание.Многие люди до конца не осознают важность продуктов в рационе, отказываясь верить в то, что их любимая еда способна привести к страшным последствиям. Группа медиков из разных стран смогла установить, что два популярных продукта питания "виновны" в развитии онкологии, причем это воздействие происходит на молекулярном уровне.Так, самыми опасными являются два продукта питания животного происхождения - мясо и молоко. Ученые объясняют это тем, что в организме животных есть определенные вещества, которые при попадании "в человека" имеют свойство накапливаться и приводить со временем к развитию рака. Чтобы защититься от страшной болезни, медики рекомендуют сократить прием молока и мяса.