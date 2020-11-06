Медики назвали популярные продукты, которые вызывают рак
Среди самых действенных называют отказ от вредных привычек и переход на правильное питание.
Многие люди до конца не осознают важность продуктов в рационе, отказываясь верить в то, что их любимая еда способна привести к страшным последствиям. Группа медиков из разных стран смогла установить, что два популярных продукта питания "виновны" в развитии онкологии, причем это воздействие происходит на молекулярном уровне.
Так, самыми опасными являются два продукта питания животного происхождения - мясо и молоко. Ученые объясняют это тем, что в организме животных есть определенные вещества, которые при попадании "в человека" имеют свойство накапливаться и приводить со временем к развитию рака. Чтобы защититься от страшной болезни, медики рекомендуют сократить прием молока и мяса.
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