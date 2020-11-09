6 веских причин перекусить семенами лотоса

Семена лотоса богаты питательными веществами, но имеют низкое содержание холестерина, насыщенных жиров и натрия. Это делает их чрезвычайно полезной закуской для здоровья.Снижают вес. Высокое содержание белка в семенах дольше сохраняет чувство сытости, что помогает предотвратить переедание и, в конечном итоге, способствует снижению веса. К тому в них мало калорий, что помещает семена лотоса в список идеальных перекусов.Укрепляют здоровье сердца. Употребление семян полезно для пациентов с гипертонией, поскольку они содержат большое количество калия, который помогает снизить уровень артериального давления. В семенах лотоса мало натрия, что укрепляет контроль над артериальным давлением. Более того, за счет фолиевой кислоты и магния можно снизить риск заболеваний, связанных с ишемической болезнью сердца.Укрепляют кости. Семена являются хорошим источником кальция, который играет важную роль в укреплении костей. Употребление семян лотоса может помочь улучшить здоровье костей.Борются с признаками старения. Семена содержат натуральный флавоноид под названием кемпферол, который помогает замедлить процесс старения и бороться с признаками старения вроде выпадения волос, седины и морщин.Улучшают здоровье пищеварительной системы. Благодаря высокому содержанию клетчатки употребление семян лотоса способствует регулярному опорожнению кишечника и предотвращает расстройства желудка и запоры.Укрепляют мозг. Семена лотоса содержат достаточное количество тиамина или витамина B1. Тиамин помогает расщеплять углеводы из продуктов в элементы, необходимые организму. Дефицит тиамина связан с неврологическими проблемами, включая когнитивные нарушения и энцефалопатию. Употребление семян укрепит когнитивные функции.