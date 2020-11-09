Диетологи рассказали, чем заменить мясо вегетарианцам

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Отказ от мяса не нанесет вреда здоровью, если питаться правильно, считают диетологи.Безопасным с точки зрения здоровья является та разновидность вегетарианства, когда человек отказывается от мяса, но оставляет в рационе рыбу, яйца и молочные продукты. Если правильно распределить продукты в рационе, есть достаточно овощей, цельнозерновых, круп, семян, орехов, масел, фруктов, организм будет иметь баланс витаминов и минералов.При переходе на веганство, то есть при отказе от всех животных продуктов, нужно контролировать некоторые показатели здоровья, так как не все вещества можно получить из растений. Веганство не рекомендуется женщинам, планирующим беременность, беременным и кормящим грудью – с такой диетой они не будут получать весь спектр аминокислот, достаточно железа и витамина B12.Когда люди исключают из рациона животную пищу, они иногда пытаются достичь сытости за счет углеводов: сладостей, фруктов, выпечки, хлеба или едят только каши. Это может привести к увеличению веса и ухудшению состояния здоровья.Животный белок важно заменять правильно: с помощью тофу, грибов и различных видов бобовых – нута, гороха, фасоли, чечевицы. Если в рационе остаются яйца, их нужно есть ежедневно или через день.Если человек отказывается от рыбы, ему следует получать достаточно Омега-3. Это вещество есть в орехах, тыквенных семенах, семенах льна, кунжута, льняном, оливковом и тыквенном маслах.Надо есть все виды круп – гречку, киноа, дикий рис, пшено и т.д. – 150–200 граммов в день.Также в рационе обязательно должны быть сезонные овощи и фрукты: овощи – три раза в день, фруктов достаточно есть не более 300 граммов для женщин и 350–400 граммов для мужчин.Также диетологи рекомендуют добавлять в рацион кокосовое масло и жиры в виде примесей.Что касается пищевых добавок, если человек ест рыбу, яйца и молочные продукты и питается сбалансировано, то они не нужны. Однако для контроля надо проверять определенные показатели организма.Особенно важно проверять уровень витамина D и при необходимости принимать его дополнительно, поскольку он участвует в усвоении кальция.Следует контролировать уровень железа и витамина B12 в организме. Веганам надо принимать его этот витамин дополнительно, поскольку все его формы содержатся только в продуктах животного происхождения.Кроме того, у людей, которые отказались от рыбы и морепродуктов, обычно диагностируют дефицит йода в организме.Человеку, который только планирует перейти на вегетарианство или веганство, желательно проверить здоровье у врача. Если все показатели будут в норме, можно постепенно исключать определенные продукты. А вот кардинально менять рацион за один день не стоит.