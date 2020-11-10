Эксперты рассказали, признаком каких заболеваний являются холодные ноги

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Иногда холодные ноги могут быть признаком серьезных заболеваний.АтеросклерозПри этом заболевании нарушается кровообращение. Чаще всего это случается в ногах, где сосуды наиболее узкие, и в результате чего конечности мерзнут. К факторам риска для развития атеросклероза относят курение, гипертонию, повышенный уровень холестерина, а также возраст.ДиабетУ некоторых диабетиков на фоне болезни развивается невропатия, то есть повреждение нервов. А при этом заболевании второго типа возможно ослабление кровообращения, в том числе и в ногах. Также диабет, болезни печени и почек могут спровоцировать периферийную невропатию, которая тоже может быть признаком холодных ног. Это состояние сопровождается покалыванием и жжением в конечностях.АнемияПри этом заболевании организм производит недостаточное количество красных клеток крови. Это состояние обычно возникает из-за дефицита железа, на который указывает пониженный уровень гемоглобина.Болезнь РейноПри этом заболевании происходит сужение сосудов во время стресса или холода. Одним из его признаков является посинение или побледнение конечностей.Также холодные ноги могут быть причиной гипотиреоза или болезни Бюргера. В первом случае щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормонов, что может привести к ослаблению кровообращения. А при болезни Бюргера происходит воспаление сосудов и их закупорка тромбами.