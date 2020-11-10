Перекись водорода может замедлить клеточное старение

Исследование показало, что мощный окислитель перекись водорода в реальности способен замедлить клеточное старение. Нередко этим дезинфицирующим средством пользуются поклонники нетрадиционной медицины, пытаясь с его помощью решать совсем другие задачи.При высокой концентрации активные формы кислорода, также называемые оксидантами (окислителями), несут вред для клеток всех организмов - они связаны со старением. Однако исследование ученых Chalmers University of Technology в Швеции теперь показало, что при низких дозах окислитель перекись водорода может стимулировать фермент, помогающий замедлить процесс старения дрожжевых клеток. Одним из преимуществ антиоксидантов вроде витаминов С и Е является их способность нейтрализовать окислители, которые в противном случае вступают во взаимодействие с важнейшими молекулами в организме и уничтожают их биологический функционал.Крупные порции оксидантов могут спровоцировать серьезные повреждения ДНК, мембран клеток и белков. Наши клетки таким образом вырабатывают мощные защитные механизмы для избавления от этих окислителей, которые формируются за счет нормального метаболизма. Ранее было принято считать, что окислители вредны всегда, но недавно наука разглядела в них пользу. И вот теперь шведские ученые показали, что хорошо известная человечеству перекись водорода замедляет старение дрожжевых клеток. Чаще всего перекись используют для дезинфекции ран, окрашивания волос и отбеливание зубов.Также это ещё один из оксиндантов, формирующихся во время метаболизма, который вреден при высоких концентрациях. Давно установлено, что снижение количества калорий существенно увеличивает продолжительность жизни целого ряда организмов от дрожжей до обезьян. И вот теперь обнаружен новый функционал фермента Tsa1 являющегося частью группы антиоксидантов под названием пероксиредоксины. Ему требуется определенное количество перекиси водорода для того, чтобы участвовать в процессах замедления старения дрожжевых клеток. Установлено, что стимулирование пероксиредоксина, и в особенности Tsa1, способно замедлить старение клеток в дрожжах, мухах и червях, получающих меньше калорий.