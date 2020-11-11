Идеальный продукт для снижения сахара в крови

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Эксперты в области питания называют идеальным продуктом для снижения уровня сахара в крови морские водоросли – их потребление не только препятствует развитию гипергликемии, но также обладает рядом других оздоровительных эффектов.В публикации издания Blood sugar специалисты рассказали, почему водоросли могут считаться идеальным продуктом для снижения высокого уровня сахара в крови. По их словам, один из компонентов этих «морских овощей» – фукоксантин – обладает свойством улучшать действие естественных механизмов контроля сахара в крови.«Другое вещество этого растительного продукта, альгинат, препятствует скачкам сахара в крови. Он замедляет всасывание глюкозы в кровоток», - поделились эксперты.Они указали на универсальность водорослей – этот продукт может использоваться в разнообразных блюдах. Говоря о полезном влиянии продукта на здоровье, ученые отметили его способность улучшать защиту организма от сердечно-сосудистых патологий: это происходит за счет того, что водоросли сокращают концентрацию «плохого» холестерина (ЛПНП).«Вещества морских водорослей фукоиданы могут предотвращать свертывание крови так же эффективно, как антикоагулянтные препараты», - дополнили они список полезных эффектов продукта.