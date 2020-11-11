Как жить дольше? Самое простое средство для защиты от инфекций и рака

Хотите жить дольше, пейте воду – это самое простое средство, обеспечивающее организму защиту от инфекций и рака, констатируют ученые.О том, что питье воды является простым способом укрепить здоровье и достичь долголетия, сообщила британский персональный тренер и специалист по питанию Хлоя Твист. Своими рекомендациями она поделилась с изданием Express.«Достаточная гидратация организма является одним из самых простых, но при этом крайне эффективным способом добиться защиты от заболеваний по той простой причине, что наши тела на 60 процентов состоят из воды. Было доказано, что получение адекватного количества влаги сокращает риски различных и даже некоторых форм рака, благодаря тому, что это улучшает функции наших жизненно важных органов», - отметила эксперт.В частности, позитивное влияние привычки пить воду связано с тем, что жидкость вымывает из организма потенциально токсичные компоненты и продукты жизнедеятельности, которые при недостаточном увлажнении «застревают» в организме.«Исследования показывают, что существует корреляция между оптимальным уровнем гидратации организма и увеличением продолжительности жизни. Ежедневное потребление количества воды, соответствующего массе тела человека, – это простое работающее средство, позволяющее жить дольше, сохраняя хорошее здоровье», - сказала Твист.По данным медицинского сайта Medical News Today, вода необходима для работы почек, и ее нехватка способствует нарушениям их функционирования. Опасным следствием данного процесса может стать развитие почечной недостаточности, сопровождаемое накоплением в организме продуктов жизнедеятельности, что пагубно сказывается на иммунитете. Другая возможная патология – это инфекция мочевыводящих путей, способная привести к необратимым повреждениям в случае распространения на верхние мочевыводящие пути.«Питье воды является простым способом обеспечить себе защиту от развития серьезной инфекции», - подчеркивают эксперты.Они добавили, что особенно важно следить за достаточным потреблением воды по мере старения, поскольку с возрастом организм становится более подверженным обезвоживанию.«Вода помогает переносить питательные вещества по телу с кровью, что важно для хорошего самочувствия и здоровья. Чем старше мы становимся, тем внимательнее нужно следить за тем, чтобы тело не теряло влагу», - резюмировали ученые.