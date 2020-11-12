Назван «продукт долголетия» для употребления на завтрак

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Цельный овес был назван врачом «идеальным продуктом долголетия», которым полезно завтракать. Специалист рекомендует готовить кашу из половины стакана зерна на порцию.По словам врача диетолога из США Келли Спрингер, овес по праву считается «суперпищей». При употреблении на завтрак он может стать для человека настоящим продуктом долголетия – мнение эксперта об этом приводится на портале Eat This, Not That.Эффект продления жизни благодаря потреблению овсяной крупы специалист связывает с ее насыщенностью полезными микроэлементами.«Овсянка помогает решить многие проблемы со здоровьем, это незаменимое блюдо для завтрака всех долгожителей. Его потребление может помочь снизить риск аутоиммунных заболеваний, сердечных патологий, набора веса», - утверждает Спрингер.По словам диетолога, половина стаканы крупы содержит 4 грамма клетчатки, благодаря которой поддерживается длительное чувство сытости, снижаются концентрации «плохого» холестерина и сахара в крови. Вдобавок овсе обеспечивает белком (5 граммов на полстакана), поддерживает активную деятельность иммунной системы.«В овсянке содержатся магний, цинк и железо, которые увеличивают энергию и повышают иммунитет», - уточнила медик.