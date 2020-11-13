Вирусологи открыли уникальные свойства плазмы
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе использовали плазменную струю атмосферного давления, сгенерированную с помощью 3D-принтера, для обработки поверхностей, зараженных SARS-CoV-2. Поверхности включали пластик, металл, картон и кожу для мячей, используемых в баскетболе, футболе и бейсболе.
Распыляемая плазма смогла уничтожить коронавирус на шести поверхностях менее чем за три минуты, а большая часть вируса была уничтожена всего за 30 секунд. К тому же, показали эксперименты, плазма могла убивать вирус на защитных масках для лица. Сейчас ученые занимаются разработкой портативного устройства, которое бы использовало плазму для обеззараживания поверхностей.
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