Восемь простых правил, позволяющих сохранить здоровье диабетикам

Во Всемирный день борьбы с диабетом специалисты назвали самые простые правила, следование которым позволяет диабетикам сохранять хорошее самочувствие и здоровье. Преимущественно эти правила ориентированы на улучшение контроля сахара в крови и профилактику гипергликемии.Контроль порций. По мнению специалистов, диабетикам лучше избегать двух-трех больших приемов пищи за день, гораздо больше подойдут четыре-пять небольших приемов пищи – такой принцип питания предотвращает внезапные всплески сахара в крови.Полезные перекусы. Их нужно готовить самостоятельно из сухофруктов, фруктов, овощей, орехов. В целом домашняя готовка здоровых блюд без лишних ингредиентов гораздо более предпочтительна при диабете, чем готовая кулинария.Профилактика переедания. Злоупотребление едой – один из главных факторов опасности для здоровья диабетиков. Эксперты рекомендуют пользоваться посудой и приборами небольшого размера. Во время приемов пищи не следует пользоваться гаджетами, смотреть телевизор, вести беседы – все это отвлекает, заставляет незаметно съедать больше.Есть темный шоколад. В темном, горьком шоколаде содержится большое количество флавоноидов, являющихся соединениями, способными снижать резистентность тканей организма к инсулину, увеличивать чувствительность к нему.Предпочитать бурый рис. Употребление коричневого или красного риса вместо белого может быть простым способом эффективно контролировать уровень сахара в крови. Усвоение круп, обладающих низким гликемическим индексом, защищает от внезапных повышений уровня сахара.Избегать выпечки. Диабетикам следует избегать хлебобулочных изделий и других закусок из белой рафинированной муки – соблюдение этого простого правила эффективно препятствует набору лишнего веса и развитию гипергликемии. По той же причине им стоит отказаться от жареных блюд, особенно во фритюре.Контролировать выпивку. Еще одно важное правило позволяющее сохранить здоровье диабетикам – не употреблять спиртных напитков, либо пить строго умеренно. Алкоголь содержит большое количество сахара, который может повышать уровень глюкозы в крови.Быть физически активным. Врачи рекомендуют диабетикам выполнять физические упражнения в объеме минимум 30 минут (ежедневно). Если вы не получается выделить такое количество времени сразу, можно разбить их на два раунда по 15 минут или три – по 10 минут.Пить воду. Одно из главных правил рациона при сахарном диабете – не употреблять сладких напитков любого вида. Преимущество отдается чистой питьевой воде: ее адекватное потребление снижает уровень гормона вазопрессина, что нормализует уровень сахара в крови. Воду диабетикам нужно пить из расчета 30-40 миллилитров на один килограмм веса тела.