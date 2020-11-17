2 продукта, которые помогают быстрее выздороветь при коронавирусе

Согласно новому исследованию, потребление двух продуктов помогает быстрее выздороветь при заболевании, вызванном коронавирусом, – речь идет о таких продуктах как черный тмин и натуральный мед.«Употребление сочетания меда и черного может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19», - данное мнение научных специалистов опубликовано порталом medRxiv.В испытаниях ученых принимали участие пациенты, болевшие коронавирусной инфекцией средней и тяжелой формы. «Ковидники» были поделены случайным методом: одна группа испытуемых ежедневно съедала два продукта – мед и черный тмин (расчет был следующим: 1 г меда и 80 мг тмина на килограмм массы тела). Участники другой группы получали плацебо.«Прием этих двух продуктов привел к облегчению симптомов на три и семь дней при умеренной и тяжелой форме соответственно. В среднем это помогло вывести вирус из организма на четыре дня раньше», констатировали авторы проекта.Также исследователи уточнили, что применение названных продуктов не вызывало у пациентов с коронавирусом побочных эффектов.