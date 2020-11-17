4 правила, чтобы избежать скачков сахара и набора веса при диабете

Чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови, избегая его скачков и набора лишнего веса при диабете, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил – в том числе употреблять достаточно белка и качественного жира, отслеживать количество углеводов.Рацион питания играет ключевую роль в поддержании организма при диабете, констатируют медики.«Правильный пищевой выбор наряду с физической активностью эффективно помогает диабетикам контролировать уровень сахара в крови, а также избежать набора лишних килограммов, либо сбросить вес. Вдобавок это улучшает липидный профиль, снижает артериальное давление, уменьшает потребность в лекарствах и сокращает риск возникновения сопутствующих диабету заболеваний», - приводится их вердикт на портале Times Now.Специалисты назвали четыре правила, соблюдение которых позволяет избежать скачков сахара и набора веса при диабете.Отслеживать потребление углеводов. Контроль потребления углеводов очень важен для управления уровнем сахара в крови, подчеркивают врачи. Углеводы важны, поскольку дают энергию и длительное чувство сытости. Но если в меню и должны присутствовать углеводные продукты, в их состав также должны входить клетчатка, белок – например, это могут быть бобовые, некоторые фрукты, овощи, нежирное молоко.«При диабете не рекомендуется принимать простые углеводы в виде сахара, сладостей, конфет, сахаросодержащих и безалкогольных напитков, фруктовых соков, кукурузного сиропа», - подчеркивают диетологи.Употреблять белок. Продукты с высоким содержанием белка помогают утолять голод без особого влияния на уровень сахара в крови. Помимо того, питание с адекватно высоким содержанием белка поддерживает мышечную массу. Богатая белком еда не только препятствует скачкам глюкозы, но и помогает избежать набора веса при диабете.Выбирать хорошие жиры. В питании при диабете не должно быть продуктов, богатых насыщенным жиром и трансжирами, чтобы предотвратить сердечные заболевания, которые распространены среди болеющих им людей. Предпочтение нужно отдавать ненасыщенным жирам – моно- и полиненасыщенным жирным кислотам.«Употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами – льняных семян, лосося, тунца, сардин скумбрии, может действовать на диабетиков как кардиозащитное средство», - отмечают эксперты.Не пропускать приемы пищи. Каждый такой пропуск может снизить уровень сахара в крови, а после приема лекарств или инсулина привести к возникновению опасного состояния гипогликемии. Вдобавок это способствует увеличению веса или затрудняет его сброс, поскольку замедляет метаболизм.