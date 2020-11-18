5 домашних средств против зимних болей

Многие люди в зимнее время чаще страдают от болей в суставах и мышцах. Вот несколько эффективных средств борьбы с ними.Корица. Широко используемая для придания вкуса блюдам специя обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, которые помогают лечить боли в теле и улучшают общее состояние здоровья. Смешайте чайную ложку порошка корицы в стакане теплой воды, пейте эту смесь один раз в день.Горчичное масло. Массаж ноющих суставов и мышц горчичным маслом может снять боль. Масло содержит аллилизотиоцианат - соединение, которое помогает уменьшить боль, вызванную воспалением. Массируйте суставы горчичным маслом, оставляйте его на полчаса и смывайте. Делайте это один раз в день для получения эффективных результатов.Яблочный уксус. Этот чудесный ингредиент помогает избавиться от множества проблем со здоровьем, включая ригидность суставов и мышечные боли. Яблочный уксус обладает противовоспалительными свойствами, снимающими боли и воспаления. Приготовьте настойку, смешав столовую ложку яблочного уксуса в стакане теплой воды. Добавьте туда немного меда. Пейте один-два раза в день.Бананы. Дефицит калия является одной из возможных причин болей в мышцах и суставах. Ешьте бананы каждый день, чтобы противодействовать этому и давать организму необходимый калий. Никаких рецептов здесь не требуется - просто употребляйте бананы и все.Куркума. Королева специй куркума или желтый имбирь - одно из самых мощных средств от болей в суставах и мышцах. Она содержит противовоспалительные и заживляющие свойства, защищает от инфекций, укрепляет иммунитет. Добавьте чайную ложку порошка куркумы в стакан теплого молока. Хорошо перемешайте и пейте каждый день. Также можете добавить туда немного меда по вкусу, пишет The Health Site.