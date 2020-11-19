Медики рассказали, сколько соли ежедневно можно съедать

Многие в наше время отказываются от соли, считая ее вредной для здоровья. Однако, во всем должна быть мера, и тогда не придется себе ни в чем ограничивать. Диетолог Светлана Фус рассказала, почему нельзя полностью исключать соль из своего рациона, и назвала норму употребления соли в день без вреда для здоровьяСоль необходима для функционирования нервной системы, помогает поддерживать тонус мышц, регулирует водно-солевой баланс нашего организма. Как и Омега-3 жирные кислоты, мы можем получить соль только с пищей, поэтому диетолог призывает не бояться соли, так как она вредна только в больших количествах. Суточная норма соли в рационе составляет 5 г. Все, что выше этой нормы — для вашего организма лишнее.Светлана Фус отмечает, что переизбыток соли увеличивает нагрузку на сердце и почки, задерживает воду в тканях, из-за чего увеличивается вес и ухудшается настроение. Соль усиливает вкус продуктов, из-за происходит переедание. Соленой пищи вы съедите намного больше, чем несоленой.При нехватке соли человек становится сонливым и вялым, теряет мышечную силу, страдает от головокружений и тошноты. Кроме того, ограничение употребления соли увеличивает риск смерти для людей с сердечной недостаточностью, а также увеличивает устойчивость клеток к инсулину, что может стать причиной развития сахарного диабета и гипергликемии.