Не только курятина: названы лучшие источники белка

Самый эффективный рацион для похудения — тот, в котором много белка. Что включить в меню кроме телятины, индейки и курицы.Они назвали пять отличных источника белка для худеющих помимо курятины.Белковая пища — важная составляющая рациона тех, кто стремится избавится от лишнего веса. Она обеспечивает продолжительное чувство насыщения, помогает сохранить мышцы, да и на ее переваривание организму приходится тратить больше энергии, чем, скажем, на углеводы.Лучшими источниками белка, как известно, являются продукты животного происхождения: мясо, птица, рыба, морепродукты. Но порой хочется разнообразия, даже самое любимое мясное блюдо может надоесть. И как быть тем, кто придерживается вегетарианских традиций?Диетологи советуют кроме мяса включать в рацион продуктов из других категорий, в которых много белка и ограниченное количество калорий. Так вы будете худеть активно и с комфортом. Вот пять разных продуктов, удовлетворяющих этому требованию.Известно, что бобовые — лучший источник белка для вегетарианцев. В порции приготовленного зеленого горошка содержится 8,5 г протеина, а еще дневная норма витамина С — антиоксиданта, необходимого для нормальной работы иммунной системы. Поддержать ее особенно важно в осенне-зимний период — сезон гриппа и простуд.С зеленым горошком получаются отменные салаты и овощные рагу. Он также хорош в омлетах и яичницах.Среди листовых овощей, шпинат — чемпион по содержанию белка. В чашке приготовленного шпината содержится практически столько же протеина, как и в сваренном вкрутую яйце, а калорий — гораздо меньше. Добавьте сюда еще и большое количество антиоксидантов — витаминов А и С, а также исключительно полезную для здоровья фолиевую кислоту (витамин В9).Не все могут есть листовые овощи в сыром виде, да это и не обязательно. Вот вам простой метод легкой термической обработки, сохраняющий максимум витаминов и помогающий организму лучше усвоить кальций из зелени. Просто добавьте горсть шпината в горячее блюдо – суп, омлет, пасту, овощное рагу. Можно также обработать листья паром. И подавать к столу, приправив перцем, чесноком, сбрызнув лимонным соком и полив оливковым маслом.Что касается фруктов, больше всего белка содержится в гуаве. Она также богата клетчаткой. Но особую ценность экзотическим плодам из тропиков придает исключительно высокое содержание витамина С. Представьте, что количество аскорбиновой кислоты в одной чашке фруктовых кубиков их гуавы такое же, как в семи апельсинах среднего размера.Ввести гуаву в свой рацион просто: плоды можно есть сырыми, добавлять в салаты с фруктами и овощами, смузи, обычную воду для питья.Знаем: арахисовое масло питательно и не делает талию тоньше. Но это если есть ореховую пасту в больших количествах. Стандартные пара ложек масла, намазанные на утренний тост, фигуре не навредят, а добавят в ваш рацион нужные мышцам белки и ценные для организма жирные кислоты. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, регулярное употребление арахисового масла служит эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.Надо сказать, что не все ореховое масло полезно для здоровья. Зачастую такой продукт содержит слишком много вредных добавок. Выбирайте максимально натуральную по составу ореховую пасту: без сахара, соли и гидрогенизированного масла.Есть арахисовую пасту можно не только с хлебом. Попробуйте добавлять ее в смузи и каши, например, овсяную.Натуральный йогурт, который кроме большого количества белка содержит еще и пробиотики, обязательно должен быть в рационе всех худеющих. Согласно исследованию, о котором рассказывается в журнале Journal of Nutrition, пробиотики способствуют активному похудению. В эксперименте, который длился три месяца, принимали участие две группы женщин, страдающих ожирением. Все участницы находились на низкокалорийной диете, но в меню одних – входил греческий йогурт, другие же этот продукт не получали. В итоге женщины, употреблявшие йогурт, похудели почти в два раза больше, чем участницы контрольной группы. Причем, они продолжали активно терять вес и после завершения эксперимента, в отличие от женщин, не евших йогурт. По мнению ученых, все дело в том, что пробиотики стимулирую обмен веществ, тем самым помогая быстрее избавиться от лишнего веса. В качестве бонуса вы еще и укрепите иммунную систему. Важное условие: продукт должен быть максимально натуральным, без каких-либо добавок.